英國女歌手Rita Ora於倫敦參加諾丁山嘉年華,與真人騷《The Only Way Is Essex》男星Vas J Morgan一起前往,她真空上陣穿上低胸連身裙,出發前於屋內大跳辣舞,拍下短片上載Vas的社交網站Instagram,非常性感!



