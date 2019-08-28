跨物種嘅愛！安采妮愛貓供奶餵狗BB

藝人安采妮除忙幕前演出，愛心爆棚的她私下是「毛孩義工」，經常四出救助流浪動物，日前她又有奇遇，話收到義工緊急電話，指海邊發現剛出世的狗BB，於是她沿海邊作地氈式搜查，更多得好心人指引，助她發現沙堆中有兩隻狗BB：「驟眼睇以為係一舊垃圾，再睇清楚，原來狗BB同啲沙融為一體，因為啲顏色完全一樣，好多謝嗰位放狗嘅朋友話我知狗BB大約嘅位置。」



由於狗BB沒有了狗媽媽，她惟有帶兩隻狗B回家，打算再次展開當「奶媽」的生活，而剛巧家中又收留了剛分娩一個月多的貓媽媽，見貓媽媽尚未收奶，在靈機一觸下心諗：「不如畀貓媽媽試吓照顧啲狗B，我會睇實，唔會有危險嘅。」



當她將狗B和貓媽媽放在一起時，發現貓媽媽相當接受陌生的狗B，她又說：「貓媽媽幫狗B清潔，仲畀奶佢哋飲，真係好感動，係跨物種嘅愛，母愛真偉大，啲狗BB鍾意幾時飲奶就幾時飲奶，又可以保暖，有得依賴下、擁抱下，唔使咁驚。」采妮話為獎勵無私的貓媽媽，決定加罐頭給貓媽媽，幫牠補充體力。



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