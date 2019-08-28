東方日報C1：張智霖同靚靚講數養隻「追女貓」

型男張智霖（Chilam）昨日搭正凌晨12時與太太袁詠儀（靚靚）放閃，在床上玩直播迎接48歲，全程𢱑養貓的他，原來曾有玄學家指點養貓有助生女，難怪當問到他生日願望會否想追多個B女，湊成「好」字時，他直言採取順其自然態度，暗示未有放棄再當爸。



已育有12歲兒子張慕童的Chilam與靚靚，一直想追多個女，出盡方法包括曾嘗試人工受孕等，都未能成功。翻查紀錄，原來當年曾有高人指點他們，如果想追B女成功，養貓絕對有幫助，當時靚靚受訪更笑言：「Chilam半夜三更喺外國打返嚟畀我，話有咁嘅報道叫我去睇，其實我老公不嬲都好想養貓，而我又好想生女，所以即刻搵人 打畀師傅，師傅話公仔貓其實都得嘅。」



踏入8月27日生日凌晨，Chilam罕有地拉埋靚靚於睡房玩床上直播，希望用「群眾壓力」令太太就範養貓。本身已有兩隻狗的他，不停軟硬兼施，一時指多養一隻貓可「cheer me up」（令我開心），一時又話要搞 「全民投票」，少數服從多數。靚靚面對老公「撒野」，即化身鐵面無私包青天，無限loop 解釋：「愛犬阿金接受唔到另一種生物，佢會好大反應，佢會用脾氣同態度話畀你知佢好驚，而作為一個負責任嘅主人，係要顧及阿金嘅感受……投票？梗係屋企人投啦，唔通問你啲粉絲咩？」



無奈扁嘴搵「周公」



由於正在拍攝電影關係，Chilam昨晨要7時起床工作，不過未達目的誓不罷休，即使靚靚已提醒要休息，他仍繼續說：「聽日放工我會去睇貓……我心裏面有把聲音話畀我知，我係需要一隻貓嘅……」令人忍俊不禁，而靚靚答他：「可能我哋會喺寵物店出現，齋睇唔買！」Chilam最終未能成功游說太太，惟有扁嘴同粉絲講Bye Bye去搵「周 公」。



昨晨開工時，Chilam獲劇組推出生日蛋糕為他慶生，相當窩心。昨日他接受電話訪問，提到生日願望繼續鍥而不捨：「真係好想養，我唔係自私，係想幫兩隻狗搵多個玩伴啫！以前我都送過畀當時好想養貓嘅靚靚，依家輪到我想養之嘛，總之我會繼續去搵屬於自己嘅貓。（養唔成同靚靚追個女囉。）呢啲順其自然啦，但我想養貓多過養人喎！（生日點慶祝？）放工會同啲朋友去私人會所食飯，你哋（記者）一定發現唔到，哈哈。」



撇甩囝囝撐枱腳



另外，Chilam與靚靚日前撇下囝囝張慕童，駕車拍拖外出食晚飯，不過當時正值晚飯時間空餘車位不多，駕駛平治四驅車的他獲職員安排停泊一個狹窄車位，雖然他駕駛技術不錯，但亦要坐在旁邊的靚靚幫手睇位，其後二人離開停車場，十指緊扣步往附近大廈上樓撐枱腳，發現記者在場亦大方打招呼。



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