為《她。她。她》唱主題曲　周志康如願想喊

藝人周志康近日喺劇集《她。她。她的少女時代》飾演李思捷年青版，除此之外，佢更有份主唱主題曲《少年時代》，終於得嘗所願，有一首自己嘅歌！佢自爆錄歌當日原來唔知道自己係唱緊主題曲：「知道要拍呢個角色同唱呢首歌都係得兩、三日時間，其實都幾突然，知道呢個消息係好驚訝。錄歌嘅時候都唔知係主題曲，只係知道呢個角色，本身係有一首歌要唱，去到有一日監製同我講，呢首歌係主題曲。」



當聽到自己嘅歌曲，佢話內心好感動好想喊，但要故作鎮定：「監製播番首歌畀我聽，我內心係好翻滾，因為我終於有一首屬於自己嘅歌，嗰刻我內心提自己要冷靜，因為我差啲就喊出嚟。」喺圈中人緣甚好嘅佢，獲得唔少老友幫手宣傳，佢亦都好感恩大家咁幫手：「好多謝圈中好友同粉絲留言同幫手宣傳，我真係冇叫朋友幫手宣傳，大家係自發性幫我，我好多謝每一位。我都入咗行咁多年，大家都知我鍾意唱歌，但未必全力去呢方面發展，但係唱歌呢個嗜好，我係冇停過。」



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