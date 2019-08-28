親子騷定求生節目？梁家輝執行李嚇壞觀眾

影帝梁家輝同一對孖女梁穎晨（Chloe）、梁靜曦（Nikkie）近日參與拍攝內地真人騷《一路成年》，節目被譽為係成年版《爸爸去哪兒》，拍攝五組明星父子或父女齊齊去旅行，尋日就播出梁家輝同囡囡執行李環節，當中見梁家輝未出發先興奮，係咁同大家開心些牙佢啲裝備，當中包括望遠鏡、手電筒、萬用求生刀、防煙面罩、救生繩索、摺疊頭盔等野外求生用具，睇到節目組啲工作人員都呆晒…工作人員又問到摺疊頭盔得一個，遇到危險應該邊個用？梁家輝毫不猶豫地直言：「我用！如果有危險，我一定會用身體保護她們，砸的肯定是我！」



雖然梁家輝啲架生嚇親人，不過佢兩個女似乎見怪不怪，大女Chloe仲特別強調細個一家人去旅行時，爸爸都會帶呢一系列工具，搞到唔少網友都笑問到底梁家輝嘅人生經歷咗啲咩？又有人笑言以為自己睇緊野外求生節目，仲話好擔心唔知佢件行李點過海關？



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