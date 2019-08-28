【唔想再係咁】鄭子誠面對現實做立體奸人

藝人鄭子誠昨晚以大使身份出席影展活動，與太太劉倩怡及抗癌歌手李明蔚同場，眾人分享正能量及呼籲大眾多笑，子誠提供了一張由他拍攝的照片，相中倩怡與傭人及四隻狗狗一同笑住望向鏡頭，他說：「不嬲影動物都好難，但嗰陣最難得四隻愛犬竟齊齊望住鏡頭，好值得紀念。(平時係咪都盡量令太太開心？)呢個係每日嘅使命，我哋都好希望做到。」



問到近況，子誠表示除了電台工作，亦有拍劇及網絡短片，笑言拍網片都離不開做有陰謀的角色，他笑說：「我唔想係咁，但現實上係咁，就算我做得幾正直，到最後都有個扭橋。(拍多啲網片好搵啲？) 係接觸到唔同層面，有唔同發揮空間。 (仲有咩想挑戰？) 都係走唔出要做奸人，但想做一個立體奸人，唔係咁表面，係有變奸嘅原因，當然要有足夠篇幅，記得80年代任達華《新紮師兄續集》嘅『韓彬』令我印象好深刻，當然之後都有好多演員演奸角好出色，好似張家輝咁。」





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