【經驗之談】林欣彤教你失戀應該點做！

歌手林欣彤到電台宣傳新歌《失戀的人站起來》，她指新歌的角度是寫怎樣去安慰失戀的人，也是自己的寫照，她說：「我去安慰人都係唔會叫佢唔好諗，反而叫佢喊晒出嚟發洩一場。我自己失戀都係咁，喊晒為止，唔會扮冇嘢呃自己。」



雪凍匙羹敷眼



林欣彤笑謂失戀時可以喊幾個鐘，喊足幾日，喊到眼腫，她笑說：「我有個經驗之談，雪凍匙羹敷眼係對消腫有幫助嘅。」問到遇上的是衰人，失戀時還會那麼傷心嗎？她笑說：「就算係衰人都會喊，你由得佢做衰人，即係你好愛佢。」



唔會全副心機拍拖



現在若再談戀愛，林欣彤亦指不會像年少時那樣勇敢：「自己都有段長時間冇拍拖，自己都諗如果再拍拖又未去到結婚，都會睇耐啲先，唔會全副心機放晒落去拍拖。因為唔夠膽、嚇怕咗，如果真係冇咗就太傷喇，我開始老喇，哈哈。」談到最近與健身教練傳緋聞，她指只是去做運動時碰面，大家亦不會有避忌。



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