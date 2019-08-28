大讚叻女！王梓軒封林愷鈴做火影

藝人王梓軒繼上次同龔慈恩女兒林愷鈴（Ashley）合唱《安全着陸》後再有新搞作。最近兩人忙於為電台的「安全着陸的許願流星」綵排音樂劇，梓軒做男主角及戲劇指導，女主角Ashley亦是梓軒推薦：「我有提過，度劇本嗰時都想搵一個好有正能量嘅女仔，加上年齡啱，就一拍即合。」



他大讚Ashley：「佢好用心，有自己嘅演繹方法，係叻女！我覺得音樂劇最重要歌、戲同舞，佢都好好，佢學習能力好高，又好專心，唔使埋位時，佢個人好似忍者，佢個新花名係『火影』，因為一嗌停，佢就好快唔知去咗邊，好犀利，我好似佢咁嘅年紀都冇佢咁好氣力，佢真係好勁。今次係一個勵志嘅音樂劇，希望畀啲訊息年青人，無論你覺得自己條路行得順唔順，只要堅持就有希望。」



被梓軒讚叻女，Ashley尷尬話：「多謝！突然間有壓力，我會盡力做好，第一次做舞台劇，梓軒多才多藝，同佢合作學到好多嘢。」梓軒搞笑話：「呢啲咪戲好啦！佢話佢阿媽教佢！你下次見到梓軒呢，你咁樣做，佢就會再搵你！哈哈！」



剛剛從加拿大返港嘅Ashley，因時差感到有點累，Ashley話：「啱啱去旅行順便探親，其實係ok嘅，如果唔係有排練，我又攤喺屋企唔知做乜，所以係一個好寶貴嘅機會。」



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