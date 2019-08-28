【豁出去發姣】林穎彤化身懷春少女獲讚演技好

藝人林穎彤（Bella）第二首主打歌《你永遠是最好》今日派台，她表示：「一直都好希望有一首屬於自己嘅輕快歌，收到老闆畀我呢隻歌時，心情好興奮但又擔心，始終呢一首歌好特別、好玩年代感，唔知自己可唔可以演繹到個神髓，好彩有監製引導我點樣去用輕鬆佻皮嘅唱腔，係一個好好玩嘅經歷。」



日前為新歌《你》拍攝MV，她親自設計了懷舊及玩味感濃厚的造型：「自己一向都好鍾意呢種年代嘅風格，個style靚得嚟又有玩味，好多謝導演非常用心咁幫我拍攝及安排場地，又搵咗個好配合嘅男主角，仲有化妝髮型團隊嘅嘔心瀝血嘅創作。」



今次個MV除咗造型凸出之外，演繹手法都係要誇張，她說：「導演要我做啲發姣心心眼嘅懷春少女表情，我今次簡直係豁出去，見到周邊嘅同事仲喺度偷笑我，不過導演滿意收貨仲讚我演技好夠專業，即刻有晒信心。」



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