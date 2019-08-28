烈日下影個唱海報　泳兒自嘲被工作人員討厭

英皇靚聲王后泳兒（Vincy）繼3年前舉行個唱後一直秘密練兵，終於今年破繭而出，將於10月16日晚假Star Hall舉行第八個個人演唱會。泳兒為了今次個唱花了不少心思和努力，日前她與形象設計師、攝影團隊及工作人員，一行十數人拉大隊，專程搭船到東龍洲拍攝個唱海報。他們在超過攝氏三十四度高溫，一片藍天無雲烈日當空下，到冇遮冇擋的石灘海邊取景拍攝，熱到有男工作人員撕爛長褲變短褲，泳兒笑言：「從嗰一刻開始大家都好憎我，哈哈！（有冇曬燶？）我冇呀，不停補搽防曬，其實都冇乜用，因為真係好熱，不停流汗，要不停補妝，辛苦晒大家陪我暴曬，不過影出嚟效果好靚好滿意，辛苦都值得。」



泳兒十分緊張今次香港個唱，親自開會參與意見之外，由拍攝海報、造型、揀相、演唱會服裝到演唱會流程，她都有份參與，希望做到一個令每一位觀眾都難忘的演唱會。



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