孖林德信謝票　衛詩雅見外國觀眾入場感驚喜

藝人衛詩雅及林德信近日走遍港九新界為電影《雙魂》謝票，戲中另一「主角」鬼娃娃「荳荳」亦有同行。除了感謝觀眾入場支持外，由於電影中劇情充滿懸疑，二人即場解答觀眾疑問，分享自己對角色的睇法兼派禮物，最後與現場觀眾合照留念。



提到解答觀眾疑問，衛詩雅笑言自己超愛答問題，同時亦令她非常感動︰「感動嘅係觀眾好聰明，睇到一啲連我都冇留意嘅細節位，證明佢哋好用心去睇呢套戲。」其中一場，更有外國人入戲院支持，她直言非常驚喜︰「入到戲院見到有外國人，當時真係好開心，因為有唔同國籍嘅人睇，可以畀唔同意見我。」她直言滿意自己的演出︰「我覺得盡咗力就得，對得住大家，當然票房愈好就愈開心。」



至於林德信同樣大讚入場支持的觀眾︰「觀眾好叻，有大部分人睇第一次就已經明白劇情，有幾個觀眾仲睇得好清晰，細緻位都睇到，我都未必可以睇到晒所有嘢。」為了看到觀眾的反應和口碑，林德信更於散場後在門口「視察」，他說︰「見到好多觀眾完場後繼續去傾劇情，自己好開心，最開心令到觀眾睇完後同朋友一齊討論，好多時大家入戲院睇完戲後，離開時或者返到屋企就忘記咗。」



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