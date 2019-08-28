泰國慶生關係有進展？朱晨麗問何廣沛仲想點

藝人朱晨麗（朱朱）擔任第38屆香港貿發局香港鐘表展記者會上的模特兒，穿低胸裙的她打頭陣兼行壓軸，笑謂偷看其中一枚佩戴的腕錶價值一萬多美元。她自言曾送過名錶給家人，自己則喜歡戴運動型腕錶，用以Check心率、呼吸及睇通告，即被取笑是睇緋聞男友何廣沛的短訊，朱朱則解釋是睇公司通告。



提到早前陪何廣沛到泰國慶生，朱朱立即嘴角含春，笑說：「我冇送禮物，我哋成村人去泰國同佢慶祝生日啦！仲想點？我都想有人同我慶祝生日。（何廣沛話有人飲醉？）佢醉咋！（見到你就醉？）我負責調酒，加幾多酒精就睇吓同佢有幾Friend！(佢讚你係無價？）好感恩，多謝讚美。」兩人緋聞傳足兩年，經過今次旅行，會否加深了解？她說：「兩個人唔係咁易了解，要時間，成班人開心就得。（下次兩個人去？）我個期好難度，趁有時間我就去旅行，我好忙，朋友都話我比公司老闆仲忙。」她又透露右手甩骹已經痊愈，回復正常生活，沒有後遺症。



另外，其有份參演的劇集《多功能老婆》傳十月播出，不過朱朱稱未收到公司正式通知：「好期待，希望快啲出街，公司未度期宣傳，希望快啲出得，同千嬅好耐冇見，佢之前做演唱會，本來做完嘢可以約吓見面。（有冇為《多》延播而煩？）冇煩，所有嘢等公司安排。」



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