金南佶膺韓流視帝　張娜拉眼濕濕封后

韓劇《皇后的品格》的38歲「童顏女星」張娜拉，與韓劇《熱血祭司》的39歲男星金南佶，於本月初突然被網民以合成假新聞P圖，瘋傳二人已交往7年及將於11月結婚的消息，雙方隨後各自透過事務所否認戀情及婚訊。



張娜拉與金南佶下午心情靚爆現身《首爾電視節》的紅地氈，，二人不負眾望，各自憑《皇》與《熱》劇榮獲「韓流電視劇」部門的視帝視后，張娜拉致詞時一度眼泛淚光，自言出道近20年，原本以為自己會做得很好，但至今仍然有很多不太懂的地方。



而韓片《與神同行》的男星金東旭憑主演韓劇《特別勞動監督官趙常風》，與德國女星Alicia Von Rittberg憑電視劇《Bauhaus》，分膺最佳男女演員獎。內地男星鄧倫與楊紫於去年合演的內地劇《香蜜沉沉燼如霜》，與加拿大劇《Kim's Convenience》第三季同獲最受歡迎海外電視劇。



此外，韓國導演朴贊郁首度執導的英國電視劇《The Little Drummer Girl》贏得迷你劇部門的最優秀作品獎，而長編劇集部門則由張藝興參演的內地劇《黃金瞳》奪得最優秀作品獎。而金南佶主演的韓劇《熱血祭司》與南宮民孭飛的韓劇《監獄醫生》則分別獲得韓流電視劇部門的最優秀作品與優秀作品獎。

