另一半Hea爆！倪晨曦出絕招搞掂

一對情侶一齊時間耐咗，啲惰性就會慢慢出嚟！女友Hea爆唔化妝，咁點算好？今次就靚女倪晨曦幫你《拆彈》！



網民Ryan Cheung：「我同女朋友拍咗拖三年，頭一年佢出街都會打扮吓化吓妝，依家直情hea到爆，妝唔化都算，但連遮吓個黑眼圈都懶，愈來愈頽，衰到一件衫可以着足三日皺到爆，試過好多次有人以為佢係我家姐，班friend仲笑我未結婚已經有個黃面婆。起碼我都會梳吓個頭，着得整齊啲，真係唔知點開口同佢講，我怕一講就反面，點算好？」



倪晨曦話，女仔唔一定要超級貪靚，但最基本嘅乾淨同整齊係必要，既然男方覺得女友太hea，就要諗計令到佢打扮吓，佢話：「多啲帶女仔同班friend食飯或者去旅遊，旅遊一定會影多啲靚相，一定會注意少少自己嘅形象。另外，男仔自己又執得姿整啲，女友應該會有小小壓力，應該化番個妝呢。而女仔都好鍾意人哋讚，讚多啲女友，佢會有心機打扮。」



倪晨曦表示如果女友咁都唔肯改，就要開口同佢講：「要同佢講，兩個人因為呢件事而長期落去唔係一個辦法，男仔做一部分嘅讓步同鼓勵，咁女仔都會遷就返對方少少。」



---------------

立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

