荷里活男神畢彼特(Brad Pitt)主演的新作《從前,有個荷里活》(Once Upon a Time...in Hollywood)今年5月入圍康城,雖然最終他冇獎攞,不過最近他主演的另一新作《星際任務》(Ad Astra)就入圍今屆威尼斯電影節主競賽單元,再度角逐影帝。而畢佬香港時間今日傍晚就抵達威尼斯為《星》的連串宣傳活動以及全球首映禮作好準備。頭戴招牌賊仔帽的畢佬抵達酒店時面帶笑容向傳媒揮手大晒手臂紋身。2007年憑《叛逆暗殺》(The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford )捧走威尼斯影帝的畢佬12年後再憑新作爭獎。



除了畢佬之外,「電影節稀客」英國著名女子組合辣妹(Spice Girls)成員Mel B亦現身威尼斯。