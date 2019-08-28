生日願望想當爸　羅仲謙娶到楊怡叻過攞獎

羅仲謙近日忙於為無綫新劇《木棘證人》開工，現身沙田拍外景，劇組特意籌備神秘慶祝派對，席間更獲三位女拍檔獻吻，令謙仔非常感動！



「三張」送驚喜



童心未泯的謙仔連日來不停「提醒」劇組自己生日，拍檔「三張」張文慈、張秀文及張曦雯假裝冷淡，原來早已密謀慶祝！謙仔完成最後一場戲前，「家姐」張文慈捧着蛋榚殺到，謙仔見狀即O嘴，台前幕後由監製梁耀堅帶領，齊齊高唱生日歌，眾人更搞笑祝他三年抱兩！



靠拍檔帶旺



壽星仔謙仔坦言：「咁多年以嚟，都係第一次有拍檔特意為我慶祝生日，真係好感動！（有咩生日願望？）講出嚟唔靈㗎，大家都知我想要啲咩（暗示想當爸爸）。其實最緊要係我同太太身體健康，身邊人個個開心。」他表示收工後會與太太楊怡撐枱腳：「過兩日到老婆生日，近排好忙，驚冇時間籌備，好彩我備咗案。」又笑說：「張曦雯同張文慈好旺，之前拍《跳躍生命線》，旺到馬德鐘攞埋視帝！」在旁的張秀文即笑說：「咁我祝你攞『老』飛躍進步獎囉！」謙仔氣定神閒回道：「有獎攞梗係好，不過我成個視后（楊怡）都攞咗返屋企，係咪仲叻呢？」



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