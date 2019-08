威尼斯　荷里活三大男神爭奪影帝

今屆威尼斯電影節絕對是荷里活的天下,多位荷里活影星主演的電影都有入圍。其中荷里活三大男神畢彼特(Brad Pitt)、尊尼特普(Johnny Depp)與羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)將爭奪今屆威尼斯影帝寶座!



2007年憑《叛逆暗殺》(The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford)捧走威尼斯影帝的畢彼特12年後捲土重來,再憑新作《星際任務》(Ad Astra)再度角逐。他在片中飾演一名太空人尋找多年前在任務中失蹤的父親。而尊尼特普(Johnny Depp)與羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)合演的新作《Waiting for the Barbarians》亦入圍今屆主競賽單元,影片由小說改編。二人在片中飾演上教與軍官。除了《Waiting》之外,柏迪臣主演的另一部電影《The King》亦入圍非競賽單元,影片改編莎士比亞經典名普《亨利五世》(Henry V),同片還有上位男星添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)以及尊尼特普女兒Lily Rose-Depp。影片由Netflix投資,10月11日先於北美上映,之後11月1日就會於Netflix上線。



除了三大男神之外,2012年憑《大師》(The Master)獲威尼斯影帝的美國男星華堅馮力士(Joaquin Phoenix)主演的新作《小丑》(Joker)亦不容忽視,他在片中的瞓身演出更被視為今屆威尼斯電影節影帝大熱人選!