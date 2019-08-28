楊明莊思明情侶檔搵銀　揀定千萬豪宅築愛巢

藝人楊明與莊思明（Lisa）2016年拍拖以來，感情穩定。近年楊明備受無綫重用，升呢擔正多套劇集的男一，早前又開湯水店，努力工作默默搵銀，愛情事業兩得意。



拍拖行街包買包食



一直忙於拍攝劇集《網絡騙案》的他，難得拍完新劇，即爭取時間陪女友。日前兩人約下午3時現身銅鑼灣，Lisa身穿白Tee、黑裙及戴眼鏡，楊明則T恤短褲上陣，戴上口罩與Cap帽，打扮低調。兩人手拖手行商場，未幾入了一間連鎖時裝店，他們全程糖黐豆睇衫，互為對方揀衫及畀意見，未幾火速揀了幾件心頭好，由楊明排隊畀錢。兩人再轉戰童裝店睇童裝，未知是否買給親友的小朋友，不過最後空手而回。



之後兩人逛超市，楊明負責推手推車，Lisa則在旁挑選食品，儼如老夫老妻，期間楊明將口罩拉低跟女友一齊試食，及後買了一些小食及飲料，他付款後與Lisa步出超市，她已急不及邊行邊食，楊明則喝飲料解渴。



《3日2夜》預支蜜月



離開商場後，他倆步往附近的地產舖，在門外駐足良久睇樓盤，楊明睇得非常入神，又對樓盤廣告手指指，似乎對銅鑼灣及跑馬地區的千萬樓盤甚感興趣，未知是否有見近期樓價下調，計劃入市築愛巢？除了睇樓，他倆還有不少甜蜜計劃，趁10月有檔期，早前向無綫自薦拍攝旅遊節目《3日2夜》，實行「孖咇」開工，又可以出埠預支蜜月，一舉兩得！無綫亦接納二人的要求，正安排兩人情侶檔做主持！



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