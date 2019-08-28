威尼斯　梅麗史翠普鞏俐爭影后

至於影后方面，今年絕對是老戲骨的天下！公認好戲的四大國際女星梅麗史翠普（Meryl Streep）、鞏俐、嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）以及茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）大混戰！



梅麗主演、史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）執導的美國片《The Laundromat》將於下月1日於威尼斯舉行首映禮。梅麗在片中飾演一名寡婦隻身調查一宗保險騙案。同片有奧斯卡金像影帝加利奧文（Gary Oldman）以及今屆康城影帝安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）。除了梅麗之外，中國女星鞏俐主演的華語黑白片《蘭心大劇院》亦入圍今屆威尼斯主競賽單元，故事以1941年的上海作為背景，鞏俐飾演一名著名女星，從香港奉命回家鄉為盟軍收集日軍的情報。鞏俐於1992年憑《秋菊打官司》獲威尼斯影后，今次能否再下一城再獲影后，那就拭目以待！



梅麗與鞏俐有機封后之外，法國兩大女星嘉芙蓮丹露與茱麗葉庇洛仙亦憑日本名導是枝裕和的開幕片《真實》（The Truth）爭威尼斯影后。二人在片中飾演母女。

