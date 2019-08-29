【閨蜜睡房】林愷鈴睇中才子試初戀

藝人龔慈恩的女兒林愷鈴（Ashley）最近應東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房》邀請擔任嘉賓，一連三集與主持俞詠文（Angela）分享少女心事。對於被喻為「最靚星二代」，甚至被形容為「港版允兒」，Ashley未感壓力，自言不及允兒優秀，但視對方為目標。



期待同偶像合作



Ashley對唱歌、拍戲都感興趣，坦言由細到大都很喜歡歌神張學友，笑說：「第一次睇演唱會就係張學友嘅騷，如果有一日可以見到佢，握個手都已經好開心。」並自爆當初因爹哋經常唱《吻別》，她上網搜尋原唱，自此就對歌神着迷：「嘩！原來首歌本身係咁，跟住就愛上咗張學友！」雖然爹哋唱功一般，但在Ashley心目中是個出色的演員，她說：「佢拍戲好掂，我都好想同佢合作！」



唔覺愛情重要



現年19歲的Ashley未嘗戀愛滋味，笑說：「暫時嚟講，愛情唔係好重要，因為我冇，我諗有一日會好重要。」問到擇偶條件，她明言喜歡有才華的男生，想了解她更多愛情觀和小秘密？記得本周五、六、日收看《閨蜜睡房》！



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