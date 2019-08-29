港姐決賽玩突擊　麥美恩預告有驚喜

《2019香港小姐競選》決賽下月初舉行，今年司儀陣容由鄭裕玲（嘟嘟）夥拍口才了得的陸浩明及麥美恩，當晚會有200位藝員現身，聯同觀眾big big fun投選及大會統籌委員會合共的分數選出冠、亞、季軍佳麗。而每年的問答環節都是讓佳麗盡顯智慧一面，據知今年會安排部分現身藝人上台與佳麗互動，並突擊發問問題，相信屆時會有不少搞笑火花，娛樂及刺激性兼備。



至於第三年擔任港姐司儀的麥美恩受訪時坦言有情意結，並有份構思問答環節：「呢幾年有跟嘟姐、森美學咗好多嘢，表面上好似為難緊佳麗，其實係幫佢哋答得更好，亦有娛樂效果。（見過今年港姐？）有，佢哋好淡定，學歷又高，我哋想搵番佢哋活潑一面出嚟，希望佢哋唔好太框住自己，因為選美係個人表演。」她亦透露決賽當晚會以型格Look示人，但賣口乖：「都幾驚喜，當然最閃梗係嘟姐啦！」



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