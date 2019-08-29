港姐爆料：蜜照流出！姚懿芠撻着過Judas

《2019香港小姐競選》將於9月8日假將軍澳電視城舉行決賽，10強佳麗為三甲寶座積極備戰之際，連日來亦不停被爆料。佳麗姚懿芠（Vivian）被質疑性取向後，早前親口否認曾與打扮男性化的Tom Boy（TB）拍拖後再度被「狙擊」，有讀者提供她一系列「TB相簿」，力「證」她集女兵郵的豐功偉績，其中一張正是她與承認是女同性戀者的網紅、Busker羅凱鈴（Judas）夜蒲合照。



首度曝光的蜜照中，身穿便服的Vivian和Judas稚氣未減，二人疑在卡拉OK 房尋開心，玩到身貼身又擺出「超人」賣萌甫士，甜蜜合拍；而其他四位「女兵」亦個個蓄短髮作中性打扮，驟眼難辨雄與雌。爆料者自稱是Vivian中學同學，指她的性取向一早通天：「佢曾經同羅凱鈴（Judas Law） 拍拖，身邊所有人都知道，佢基本上所有戀愛都係TB，喺讀中三時過英國，喺英國認識同拍拖嘅都係TB。」



自稱屋企好有錢



除了性向成疑外，有指出身富裕家庭、家住九龍塘豪宅的Vivian其實是「舢舨充炮艇」，爆料者說：「佢住天水圍天晴邨公屋，多次向朋友講大話，例如話屋企好有錢、有三個工人。」又指稱Vivian讀中學時有人撐腰，更試過匿學校廁所「煲煙」而被罰。



Judas被揭跟Vivian曾是「戀人」關係，昨日她接受訪問時坦承二人是「好Close嘅朋友」，並說：「我哋係讀中學時候識嘅，私下有一齊去街，但唔係拍拖，因為好多年冇聯絡，所以唔講太多啦！」