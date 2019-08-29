威尼斯開幕禮　眾超模化身黑衣人鬥搶鏡

國際影壇盛事、第76屆威尼斯電影節香港時間今日凌晨舉行開幕禮索模包括多位內衣名模Martha Hunt、Candice Swanepoel、Elsa Hosk、Barbara Palvin以及Isabeli Fontana都有出席，唔知係咪潮流興黑色，一眾超模都以黑色晚裝打扮亮相。除了一眾當紅索模之外，就連已故樂壇巨星大衛寶兒（David Bowie）的遺孀前輩級超模Iman亦驚喜現身，現年64歲的Iman以超誇的藍色羽毛look示人成功搶fo！



此外，中國著名女星倪妮、荷里活男星尼古拉斯霍特（Nicholas Hoult）、女星Sofia Richie以及辣妹Mel B都有現身開幕禮。而全晚主角就係開幕片《真實》（The Truth）！日本名導是枝裕和率領片中幾位主角包括法國兩大影后嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）與茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche），他們壓軸出場。而75歲的嘉芙蓮最巴閉，行紅地氈時有髮型師跟實，邊行邊為她整理髮型。盡顯氣派！

