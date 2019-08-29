IU灌水7日甩11磅　康美娜三周勁減28磅

韓國女歌手IU與呂珍九合演的話題韓劇《德魯納酒店》將於本周六及日播出最後一集，已於「黃Viu煲劇平台」上架。IU早年拍韓版《步步驚心》時，曾透露為令自己更上鏡，每天只吃一個蘋果、兩個番薯和一杯蛋白質飲品，在一周內搣走11磅肥肉。



另外，她拍攝MV前亦會實施「飲水減肥法」：連續五天飲用3000ml的清水、第六日中斷飲水，就能排走體內毒素和水腫，第七天就能達到瘦面效果。



至於《德》劇中飾演宥娜的19歲女星康美娜，曾是限定女團I.O.I成員，參加節目《Produce 101》時體重約123磅，出道後僅花三周便勁減28磅，她曾透露主要靠節食減肥，盡可能在早午餐吸收所需營養，晚上以清湯和蔬菜為主，以及多行路，亦會利用氣泡水來代替汽水，減少卡路里和糖分攝取。



P.O絕食焗汗暈倒



而劇中飾演酒店職員池賢重的P.O，讀書時體重逼近200磅，當時他與好友WINNER成員宋旻浩，為出道努力減肥，花了數年時間總共甩肉66磅，旻浩曾大爆二人減肥時幾乎絕食，又常常跑到汗蒸幕焗桑拿排汗，P.O更一度因為飢餓過度而暈倒。

