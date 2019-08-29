東方日報C1：姚懿芠被揭愛TB曾戀Judas

新一任港姐三甲下月誕生，候選佳麗姚懿芠及大熱黃嘉雯率先「跑 出」成為新聞女王，傳廣收「女兵」的姚懿芠和街頭女歌手Judas近日有蜜照流 出，鐵證曾有一段情；至於黃嘉雯則被指是「僭建王」，其32C的 實力再受質疑。



《2019香港小姐競選》將於9月8日假將軍澳電視城舉行決賽，10強佳麗為三甲寶座積極備戰之際，連日來亦不停被爆料。佳麗姚懿芠（Vivian）被質疑性取向後，早前親口否認曾與打扮男性化的Tom Boy（TB）拍拖後再度被「狙擊」，有讀者提供她一系列「TB相簿」，力「證」她集女兵郵的豐功偉績，其中一張正是她與承認是女同性戀者的網紅、Busker羅凱鈴（Judas）夜 蒲合照。



拍拖清一色TB



首度曝光的蜜照中，身穿便服的Vivian和Judas稚氣未減，二人疑在卡拉OK房尋開心，玩到身貼身又擺出「超人」賣萌甫士，甜蜜合拍；而其他四位「女兵」亦個個蓄短髮作中性打扮，驟眼難辨雄與雌。爆料者自稱是Vivian中學同學，指她的性取向一早通天：「佢曾經同羅凱鈴（Judas Law）拍拖，身邊所有人都知道，佢基本上所有戀愛都係TB，喺讀中三時過英國，喺英國認識同拍拖嘅都係TB。」



除了性向成疑外，有指出身富裕家庭、家住九龍塘豪宅的Vivian其實是「舢舨充炮艇」，爆料者說：「佢住天水圍天晴邨公屋，多次向朋友講大話，例如話屋企好有錢、有三個工人。」又指稱Vivian讀中學時有人撐腰，更試過匿學校廁所「煲煙」而被罰。 Judas被揭跟Vivian曾是「戀人」關係，昨日她接受訪問時坦承二人是「好Close嘅朋友」，並說：「我哋係讀中學時候識嘅，私下有一 齊去街，但唔係拍拖，因為好多年冇聯絡，所以唔講太多啦！」



中學時期去隆胸？



至於另一佳麗黃嘉雯（Carmaney），由參選至 今一直表現不俗，但可愛之人亦有可恨之處，有自稱是其中學同學的爆料者指她是「姣精」一名，常與男同學埋堆，且懷疑她中學時已隆胸：「識佢時明明係平胸，但突然間好好身材。」而被指是選 美控的她，早年出戰國際小姐比賽時，已被網民 指她胸部線條不太自然，而她曾自稱身材是純天然非「打假波」，又分享豐胸秘方就是食豆腐、飲奶及多得媽咪的優良遺傳。



決賽玩突擊 麥美恩預告有驚喜



港姐決賽今年司儀陣容由鄭裕玲（嘟嘟）夥拍口才了得的陸浩明及麥美恩，當晚會有200位藝員現身，聯同觀眾big big fun投選及大會統籌委員會合共的分數選出冠、亞、季軍佳麗。據知今年會安排部分現身藝人上台與佳麗互動，並突擊發問問題，相信屆時會有不少搞笑火花，娛樂及刺激性兼備。



至於第三年擔任港姐司儀的麥美恩昨日受訪時坦言有情意結，並有份構思問答環節：「表面上好似為難緊佳麗，其實係幫佢哋答得 更好。（見過今年港姐？）有，佢哋好淡定，學歷又高，我哋想搵番佢哋活潑一面出嚟，希望佢哋唔好太框住自己，因為選美係個人表演。」她亦透露決賽當晚會以型格 Look示人，但賣口乖：「都幾驚喜，當然最閃梗係嘟姐啦！」



落選港姐去咗邊？



港姐10強早前已經誕生，其餘落選佳麗雖未知會否留在娛樂圈發展，但近日都趁空檔外遊鬆一鬆。之前被視為大熱的「馮盈盈師姐」楊慧敏（Mina）及吳玥彤（Carley）於網上分享旅遊照，Mina到布吉旅遊，更在當地著名的查龍寺留倩影大晒長腿，其後又甫出在池邊擺甫士照，展現美好身段。至於Carley則與友人飛到韓國散心，穿吊帶背心的她在酒店房大玩自拍賣萌，晒出亮眼事業線及纖腰，隨後又大吃美食，心情大靚！



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