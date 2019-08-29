莊正正能量新歌　勉勵人唔好放棄

Sony Music男新人莊正（Lester）首支個人單曲《開放世界》面世，曲風展現他最喜愛動畫中常見的熱血和J-Rock，Lester覺得漫畫中往往帶出不少正能量訊息，能激發他迎難而上，所以在製作出這歌曲時，便將自己的想法告訴填詞人林寶，將自身經歷體驗，再加上從漫畫所得到的啟發，融合而成新歌歌詞。Lester說：「新歌主題是關於失敗和迷惘，其實在人生中，我們會不停遇上失敗和迷惘嘅時候，大家可能將之視作成功嘅反面，但其實這些經歷都不是永恒的，而且遇上失敗或迷惘時，反而係一個機會，讓自己知道自己嘅問題所在，等自己可以再找到方法改變和進步。」過去他在停滯不前的音樂路上，也感受到失敗與迷惘，才知道如何從逆境中認定方向。去年曾一手一腳舉辦音樂會的Lester希望透過自己的經歷去鼓勵別人，更想藉此曲，賦予大眾力量，跨過難關。



Lester新歌MV也加入了動畫混入真人演出的拍攝方法，他說：「其實我睇過好多MV也有這種加插動畫嘅，但香港就比較少，所以我便向公司提議。一來算係圓了自己嘅心願，二來可以推廣自己喜歡嘅東西，希望大家都可以多睇到這方面嘅作品。」



拍攝當天，Lester早上7點多便出門，拍到晚上10點才收工，雖然拍攝時間頗長，但心情興奮，笑言不覺得累。當日在學校取景，Lester飾演重考生，屢考屢敗，好不容易才成功考獲好成績，Lester笑言自己距離學校生活已久，但今次的拍攝讓他重拾考公開試的感覺，笑說：「劇組準備了一些試卷做道具，當我睇到那些題目時，有些都是我學過嘅。」



而導演亦讚Lester交足戲，指尤其一幕Lester變成了考試機器，要演繹好像沒有靈魂、眼神空洞的樣子，連導演也笑說空洞得讓他有種心寒感覺。Lester稱因自己沒有太多的演戲經驗，感謝MV女主角、參演ViuTV劇集《教束》的女演員麥可怡（Krince）好快投入角色，更帶到他入戲，他並讚Krince雖年紀小，但十分專業。



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