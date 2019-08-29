酒店式露營　黃紫盈連歎5杯雪糕

靚女主持黃紫盈又到日本拍攝網上節目《盈遊-好想飛》，是次又試新嘢，就是日本新興的旅行方式「Glamping 」（豪華露營），戶外有帳篷和營火，但是跟傳統露營不同的地方是有酒店式服務，帳篷亦有冷氣雪櫃等設備，認真舒適。她說其中一個拍攝的Glamping營地，最吸引之處是雪糕、咖啡、甚至酒都是任食任飲，她說：「我最鍾意食軟雪糕，有朱古力和雲呢拿兩款，雪糕杯都好脆，絕對係誠意之作。我出名為食，天氣又熱，雪糕融得快，為配合拍攝，我一日食咗五杯雪糕，勁滿足！」



期間她又向一位服務員打聽，知道曾有一位更為食的客人，一日吃了18杯軟雪糕，她笑言自己也甘拜下風。而另一個Glamping營地，則以親親大自然田園為主題，周圍有很多花擺設外，還有可愛的兔子陪伴。她說營地會準備豐富的燒烤食材，早餐晚餐都隨時可以BBQ。她說：「兩個Glamping我都鍾意，覺得呢種旅行方式，可以帶動鄉郊和周邊地區嘅旅遊業，本來好少年輕人會嚟嘅地區，變得好有朝氣。」她說學生時代曾考獲香港青年獎勵計劃金章，故懂得「野外鍛煉」，故拍攝時，勾起她不少美好回憶。





---------------

立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。