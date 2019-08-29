麥紫莉備戰出寫真　楊卓欣回饋粉絲開見面會

𡃁模麥紫莉（Chili）、楊卓欣（Cherry）及鄭瑞琳（Niki）出席電影首映禮，Chili最近擔任了幾個大品牌的中秋晚宴主持人，經常要盛裝上陣，這天難得可以Causal一下：「好開心有機會做大公司嘅晚會主持，見多咗世面！希望嚟緊嘅聖誕聯歡會、春茗同其他周年晚會都有機會做到啦！我好抵請㗎！喺呢段時間除咗繼續學功夫，仲有瘋狂游水，所以都瘦咗，希望快啲達標咁就開始影寫真大計！」



而忙完一輪寫真戰的Cherr正在休息：「啱啱補拍埋網劇啲戲，又做完一連串寫真宣傳，早排就去咗旅行放鬆吓！（寫真銷量轡何？）好好！估唔到特別印嘅卡仔仲搶手，卡仔已經加印到第三版，所以嚟緊都會再開多次見面會，畀粉絲再儲吓新一系列嘅卡仔！」



鄭瑞琳望做喜劇演員



至於新人Niki就最愛睇外國笑片：「我讀英國文學嘅，所以特別鍾意睇西片，尤其係笑片，公司話我講嘢嘅方式同一般女仔唔同，好有喜感，嚟緊會拍一啲短片放上網，試吓大家反應！」



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