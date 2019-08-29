産前賭王安慰　超盈緊張誕8磅B喊得勁過個女

賭王何鴻燊四房女兒何超盈宣布誕下女兒「荷包蛋」，四太梁安琪接受東網訪問時興奮地說：「超盈係今日（昨日）開刀生，BB八磅幾啦！有好多頭髮。（似邊個？）管家珍姐第一時間攞番超盈細個時本相簿出嚟對照，BB女眼仔睩睩似足超盈，BB女係一個包，媽媽係個大包，佢係個小包…」



老公入産房剪臍帶



而老公辛奇隆形影不離陪着超盈入産房生産，當看見女兒出世一刻時十分激動，並為BB剪臍帶。採用無痛分娩的超盈看見女兒出世時更大喊出來。及後辛奇隆從產房出來時用普通話說：「超盈哭得比孩子更激動、更大聲…」並第一時間向賭王報喜！當賭王收到喜訊後好開心，待BB出院後會抱她和賭王見面，還會為BB女舉行百日宴！



超盈緊張放聲大哭



四太說：「我好理解超盈嘅心情，佢生前一個月好辛苦，體重不斷增加，每隔一段時間就以為自己生得，又要入院檢查，令心情好緊張，依家生咗，終於可以放下心頭大石，呢種感覺一定要做咗媽咪之後先會感受到。」四太指超盈在生産前的緊張程度接近沸點，在早上入院開刀前，她去了找四太和賭王，當時二人還未起床，超盈憂慮得大哭起來，哭聲把二人弄醒了，之後得到賭王和四太安慰後心情才平復下來。



廿四孝婆婆忙不停手



一家人為BB女的降臨感到興奮，四太說：「呢個係我第一個孫，當時家人都嚟齊晒，連親家都嚟埋，産房外面變得好熱鬧。（你心情如何？）當然興奮，依家啲人叫我一聲婆婆我都不得不認老喇！依家要關注教養BB，真係唔簡單。」



當四太離開産房後即前往澳門上班，晚上放工後又趕返港為超盈睇裝修，廿四孝媽咪真的忙個不停。





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