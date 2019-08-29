金曜漢扭傷腳　X1涉造假上音樂節目有阻濟

韓國Mnet電視台人氣選秀節目《Produce X 101》（PDX101）出身的限定男團X1，前日推出首張迷你專輯《飛翔：QUANTUM LEAP》，並於前晚在高尺巨蛋舉行出道演唱會，以第一名出線的金曜漢及第二名的金宇碩昨日現身首爾江南區，為JTBC電視台的節目《請給一頓飯Show》進行拍攝，而組合今日清晨為Mnet的音樂節目《M Countdown》進行事前錄影，是X1出道後亮相的首個音樂節目。

不過金曜漢今早在綵排時不慎扭傷腳踝，事務所指他受傷後立即到醫院接受治療，為了不讓等待他的粉絲失望，去完醫院後已返回電視台繼續錄影。而《M Countdown》今午透過官方Twitter公開X1眾成員的自拍照。

而《PDX101》因為涉造假而惹起爭議，除了連累組合的贊助及廣告被抽起之外，亦影響他們亮相三大電視台的音樂節目，昨日有報道指X1因為造假爭議，將不能參加KBS電視台的《Music Bank》、MBC電視台的《Music Core》及SBS電視台的《人氣歌謠》，而X1所屬的Swing事務所今日與韓媒通話時就表示：「有關X1亮相三大台音樂節目的事宜，我們還在和電視台協議中。」