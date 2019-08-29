Ariana諧星舊愛搭上安迪麥杜維寶貝女

26歲美國天后Ariana Grande的25歲諧星前未婚夫Pete Davidson，今年4月與46歲英國女星姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale）分手後，最新對象是憑昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導新片《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）上位的24歲美國女星Margaret Qualley，而Margaret更是著名美國女星安迪麥杜維（Andie MacDowell）的寶貝細女！

知情者透露，Pete與Margaret已經拍拖數個月，準備好周五於《威尼斯電影節》齊齊行Margaret新片《Seberg》首映禮的紅地氈：「佢哋見咗幾個月，Margaret對Pete好著迷。」

Margaret於《從前，有個荷里活》飾演邪教曼森家族成員，與畢彼特（Brad Pitt）有不少對手戲。有些網友對其貌不揚的Pete接二連三追到靚女，感到不可置信，紛紛問究竟他的秘密是甚麼！