超盈誕B女　四太感動期望「荷包蛋」健康

賭王何鴻燊四房女兒何超盈昨晚誕下8磅多的B女「荷包蛋」，四太梁安琪於下午2時15分現身醫院，雖然帶點倦容，但心情相當開心，她謂：「尋晚見咗孫女，好多謝大家為超盈開心，亦為我開心！首先感覺超盈係大個咗，當BB荷包蛋出世後我就唔再接受記者訪問。（點解呀？）因為要湊孫，好忙，到時一pad嘢咁。（見你眼腫腫，好感動？）係唔夠瞓！多謝大家關心。」問到孫女荷包蛋是否好墜手？她笑謂：「你諗一諗啦。（BB抱咗去見何生何鴻燊未？）應該見咗。（你有冇幫手餵奶？）得㗎啦，醫院、所有人、朋友個個都畀好多意見，我都過時喇。」

提問到超盈可有說生B好辛苦？她表示:「事實生小朋友唔係件簡單事，生完教兒育女更加要有心機，你哋睇吓你哋（在場記者）個個生得高大威猛，諗番你哋父母嘅感受，你哋應該有啲都做咗父母，大家經歷一代一代，望個孫荷包蛋快高長大。」對荷包蛋有乜期望？她說:「其實最緊要健康，當超盈大肚時，個B未出世，個個都擔心，超盈都擔心，我就好感動，我冇份入產房。」送甚麼給孫女？她謂:「呢啲遲啲先。」四太稱昨晚整晚都在醫院，又要返工，亦要照顧何生，她謂:「樓上樓下，但何生更加重要。」

至於三太陳婉珍則2點探望完何生離開，問到可知超盈生了BB，她說知道便上車離開。

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