拋胸上陣自己都嚇親！林凱恩：可一不可再

藝人林凱恩（Iris）在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演Bonnie，乖乖女形象入晒屋，不過佢喺劇集《她。她。 她的少女時代》嘅其中一集，就突然「性感大解放」，以超低胸晚裝裙上陣大晒事業線，上演飲醉被「執屍」一幕，即時睇到一班網民嘩嘩聲，激讚：「估唔到咁有料！」而Iris亦喺社交網發文，笑言畀自己嚇親：「是有點瘋，是有點狂。Haha~我自己都嚇親。希望冇嚇親大家~」

唔覺得打扮好性感

東網聯絡上Iris，提到性感演出成為熱話，佢就笑言：「其實我唔覺得我嘅打扮好性感，極其量都係戰鬥格，可能係因為我長期太保守，所以着咗呢條裙先有呢個咁性感嘅效果，我自己覺得性感嘅程度真係勁過台慶。（有冇加料？）我只係戴咗一個Push Up Bra，講真我唔係瘦底，個人有啲肉地，所以可能咁先令大家覺得咁勁。（平時有冇咩美胸心得？）好好保護佢，同埋按摩吓，其實真係冇乜特別，因為本身我真係私底下都打扮得好密實。」

拍攝時遭中年男士騷擾

佢續指多謝前輩田蕊妮及李思捷幫助入戲，令佢演得更放，又大爆拍攝時因為太性感惹來中年男士拍照騷擾，幸得工作人員及時上前保護。至於日後會唔會再挑戰性感場口？佢就表示：「可一不可再，我都唔想大家睇到咁肥膩嘅嘢。（《愛．回家》都唔會試吓？）我係『譚道德』個女，點會呢？（叫你拍《3日2夜》呢？）我諗我都會盡量着潛水衣，我唔係一個賣弄性感嘅人，我只係份人感性啫。」

感謝大家支持

而講到劇集出街後社交網即多咗唔少粉絲，佢就多謝大家嘅支持：「好多謝大家，我自己都未見過林凱恩嘅呢一面，我自己都覺得好新鮮。（會唔會喺社交網派福利照？）我諗就算係都係健康性感，唔會好似劇入邊咁。」

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