擬結婚通知書曝光！古天祥9.22娶圈外女友

藝人古天祥（Carlos）日前入紙跟從事醫療集團經理的圈外女友周琬瑜結婚，兩人的擬結婚通知書曝光。他透露兩人拍拖年半，是由朋友介紹認識，早於今年一月底向對方求婚，計劃9月22日假陽明山莊擺酒。講到求婚過程，他表示經過精心安排：「我喺1月27號向佢求婚，因為1月28號係我嘅生日，我呃佢個派對係慶祝我嘅生日，但我暗地裏叫咗佢嘅朋友同雙方家長嚟見證，我叫朋友排隊向佢送上一枝玫瑰花，代表住佢哋對我哋婚姻嘅祝福，我最後就送上戒指，女友感動到喊。」

他謂早前已跟女友到香港和法國拍攝了三輯婚紗相：「我哋喺法國嘅巴黎同Burgundy紅酒區影相，喺巴黎我係搵專業攝影師，喺Burgundy我就自己Set機影，真係好難忘，因為我要一身兼多職，我要充當攝影師，又要睇位睇角度，幫女友整理婚紗，仲要照顧佢，因為影相當日好凍溫度得幾度，佢有少少唔舒服。」

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