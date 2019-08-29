細女百日宴　黃婉曼未肯收爐想追仔？

藝人黃婉曼與老公馮栢基早前為二女Kaitlyn搞百日宴，她說百日宴只是屋企人簡簡單單食餐飯，在平日屋企人食開的「飯堂」食餐飯，並沒有請朋友，她說：「其實大女Kyra嗰時都只係搞滿月酒，細女就搞百日宴，一人一次。Kaitlyn屬豬，而Kyra又鍾意Peppa豬，所以百日宴訂咗啲豬仔氣球，Kaitlyn原本全程瞓，好彩切蛋糕時就醒。」她特別為兩姊妹訂了姊妹裝，問為何不訂母女裝，她說：「有諗過，但醒起嘅時候訂唔切，唔緊要，仲有好多機會，等佢哋嘅生日時再着，或者等下一胎先，不過冇咁快，依家做嘢先。」

她說Kyra好鍚妹妹，每日返學前都要錫妹妹，而Kaitlyn更是家中的開心果，任何人對她講說話，妹妹也會笑，又愛追着鏡頭望。黃婉曼又稱大女已開始返幼兒班，開心大女好快適應，並沒有喊，令她好安心工作。

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