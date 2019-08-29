10月開騷着重戰衣　泳兒自爆大汗曾甩Nude Bra

歌手泳兒今日宣布將於10月16日假九展Star Hall舉行《重新感應泳兒演唱會》，她表示正籌備當中，希望能保持最佳狀態：「對上一次開騷已經係10周年演唱會，自己都好感恩出道冇耐就可以開騷，但過去3年狀態唔好，個心好想開，但身體做唔到，所以都好珍惜今次。」

講到生日正日開騷，她笑言是經過擇日：「本身係想11月開，但因為期嘅問題，經理人話要早少少開，就揀咗我生日，自己都好開心，之前都唔介意送飛畀朋友，今次我生日就有藉口叫佢哋買飛，送呢份生日禮物畀我。」正日開騷豈不是不能同男友撐枱腳慶祝？她冧笑話：「佢要陪我開工，負責我嘅髮型，我成日都揀啲特別嘅日子，之前試過情人節開騷。（佢有詐型？）唔止！所有工作人員都詐型，多謝我！今次好彩係自己生日。」

泳兒透露會重新編排舞蹈，與東莞場不一樣，至於講到戰衣部分，她表示靚之餘，安全都好重要，又自爆不想重蹈覆轍：「我係好大汗嘅人，多汗就搞到啲膠紙唔黐，我又唔可以着冇帶內衣，驚跳跳吓唔見咗啲嘢！我之前試過！喺巴士成個Nude Bra跌咗出嚟！發現到前面輕鬆咗咁！（但你之前預告會性感上陣。）性感唔等於少布，露腳都得，今次啲衫係度身訂造。（會挑戰泳衣型開高衩？）唔走光，都夠膽着。（22吋要練好？）差唔多，依家都戒咗消夜，會勤啲做Gym。」

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