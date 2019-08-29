前夫去年酒駕　朴海美孖仔仔現身音樂劇記招

曾拍韓劇《學校2013》及《無理的前進》的55歲女星韓國資深女演員朴海美，其音樂劇演員丈夫黃敏去年8月因酒後駕駛而釀成2死3傷的車禍，當時要求嚴懲丈夫的朴海美，今年5月與黃敏協議離婚，而已有接近一年沒有公開露面的朴海美今日以美術導演及劇團代表身份出席音樂劇《SO WHAT》的記者會，《SO WHAT》是韓國首部以Rap為表演形式的音樂劇，是講述青少年成長過程的作品。

染了一頭金髮的朴海美今次擔任導演，並親自邀請音樂導演，參與了音樂劇的整個製作過程，她在記者會開始時一度感觸落淚：「這些朋友們都做得很好，我非常感激，我要哭了，我好像忍了很久，我做這部作品時真的很努力。」

而朴海美的兒子黃成才憑此作品正式以音樂劇演員身份出道，早前入讀明知大學話劇電影科的他，在音樂劇中擔任主角，而他在練習的過程中向團員隱瞞了是朴海美兒子的身份，他表示沒有因為母親而感到有壓力，但自己就有給自己壓力，因為不想為團員帶來負擔，希望自己能演好角色，他又指雖然作為導演的母親會斥責他，但對他來說也是很大的幫助。