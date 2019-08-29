被指同性戀！姚懿芠擔心搵唔到男友

港姐十強今為無綫節目《姊妹淘》錄影，大談護膚心得，並為下月舉行的港姐選舉拉票，四位《姊妹淘》主持莊思敏、王子涵、張寶兒以及陳詩欣等現場投票，結果最多人投（6）陳熙蕊，而早前（2）蔡嘉欣出活動時奪得「最迷人豐盈美唇大獎」，並於今次錄節目時領獎。

被指為今屆新聞女王之一的（4）姚懿芠，爆出與街頭女歌手羅凱鈴（Judas）曾有一段情，問她是否曾跟對方拍拖？姚懿芠否認：「我哋係朋友，好Close嘅朋友，之前亦係同學，佢係大我幾屆嘅學姐。」對於不斷被爆料指她廣收「女兵」，兼曾跟TB拍拖，質疑她的性取向，對此，姚懿芠無奈表示：「我呢，就好正常，死啦！我點搵男朋友？」她還直言自己本身有很多朋友，男女都多，自己亦比較男仔頭。至於有指她讀中學時匿埋廁所食煙及曾欺凌同學，問到讀書時是否很曳？她謂：「冇呀，我都唔食煙，不過，我啲朋友食嘅，唔知係咪咁引起誤會。（估唔估到邊個放料？）我真係估唔到，啲相可以喺我IG度搵到。我之前都有拍過拖，兩、三次都係男仔。（爆料者亦話你扮有錢人，話自己住九龍塘有三個工人？）假啦，我都想有三個工人，本身我住屯門，但為咗方便最近搬咗去陳熙蕊度住，唔知會唔會又話我同陳熙蕊（一齊），都係避吓嫌先。」

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