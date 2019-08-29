臨死先錫額頭　Aka嫌唔夠喉想啜爆伍允龍

由歌手跳進大銀幕的Aka（趙慧珊），參與電影《潛行者》演出，戲中為配合她演紋身師傅角色，每次開工身上都印滿紋身的圖案及以熱褲示人。現實中可想過紋身？Aka稱：「未呀，一來怕嚇親媽咪，二來唔想好似有啲嘢侵入身體嘅感覺，或許等年紀大啲遇到有紀念性嘅事情再考慮。」Aka自嘲拍戲時身型有點肥，她笑謂：「有場爬梯戲，工作人員望上嚟話我大髀有啲肥。」

戲中她演伍允龍的女友，可有親熱戲？她笑謂：「喺我死嘅時候，佢先錫我額頭一下。（不夠喉？）多啲好啲囉。我個螢幕初吻仲喺度，所以都想試一下。（八両金都制？）都好，哈哈。」而戲中面對伍允龍、吳建豪和安志杰三位型男，Aka笑指三位都鍾意。不覺得伍允龍木獨？她笑說：「我覺得佢幾得意好純真，我唔鍾意太多花言巧語。」

安志杰裂肋骨

其中一場伍允龍不慎被安志杰踢裂了條肋骨，她稱：「佢堅持拍完先去醫院，去院醫院又返嚟拍過，真係好勁。」與伍允龍沒有嘴戲反而有摑他一巴的鏡頭，她謂：「因要唔同角度咁拍，佢畀我打咗近十巴，打到我手又痛，個心又痛。」

服裝：initial

化妝: King Yip@KINGS MAKEUP

髮型: Calvin Tsoi@HAIR

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