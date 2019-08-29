講起個仔…石修：唔知依家啲年輕人諗咩

由導演張之珏執導的舞台劇《但願人長久》今晚舉行慈善場，獲石修、薛家燕、米雪、麥長青、宮雪花、許家傑、葉童及老公陳國熹等現身支持。剛從內地拍劇回港的石修說：「嚟撐好朋友場，依家拍緊一套時裝愛情片，着靚衫拍就舒服啲。（主要返內地拍嘢？）唔一定，早排先拍完《極道怪咖》。（依家自由身？）有簽經理人公司。」有戲癮想演舞台劇？他表示要看是否有時間：「舞台劇要排好長時間，要度期夾吓，喺我眼中舞台劇都係表演，可以同觀眾有直接互動。」

陳宇琛主力做後

講到阿仔陳宇琛前年成為人夫，問石修何時做爺爺？他笑說：「呢啲唔係我決定，相信佢哋自己會有計劃。（如果有孫，會減少工作湊孫？）冇諗喎，各自都有唔同嘅工作，要去唔同嘅地方，有時間見面都好開心。佢依家做幕後製作為主，都少咗設計銀器。（阿仔會寫劇本？兩父子合作？）唔係好知依家啲年輕人諗啲咩，哈哈……」

提起韓馬利於Facebook驚爆留院兩周與死神搏命，昔日二人合作過多次，當中包括《衝上雲霄》等，石修驚訝地說：「冇留意到報道，朋友會知多啲消息，會再問候吓佢。」

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