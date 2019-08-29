接Job減價3成　薛家燕團結度難關

藝人薛家燕今晚出席舞台劇《但願人長久》的慈善場，表示好耐無見主演演員張可頤、江美儀、謝君豪等：「啱啱錄完電台節目趕過嚟，只係用咗5分鐘食個麵包。（《流行經典50年》交捧後時間多咗？）係好啲，我個樣都精神咗，冇咁緊張。（有睇胡楓主持？）有，覺得唔錯。（會上去做嘉賓？）遲啲先，嚟緊都安排咗一系列嘅⋯（拍拖活動？）唔係，喺工作上嘅，會做啲私人嘢。（結婚？）唔會，哈哈！（抱孫？）梗係想啦！但過程唔關我事，生咗出嚟會幫手湊，暫時未有聲氣。」

自減身價

「大忙人」家燕指其藝術中心有好多暑期課程，加上經常要周圍去登台，最近都比較忙：「接咗好多廣告，同埋安排緊巡演，傾緊中山場。」談到在逆市下工作仍然有增無減，她自爆有自減身價配合：「有好多公司都有問我有冇得收平啲，我都收平咗30%，但冇所謂，每個工作都牽涉好多人，佢哋睇到我出現都好開心，一齊團結度過難關。

講起韓馬利驚患腦膜炎，住院兩周跟死神擦身而過，家燕指都是透過報道才得悉：「同佢識咗好耐，兩個幾月前先喺Party見過面，會問候吓佢，希望佢早日康復。」

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