苑瓊丹邵美琪婆媳大戰鬥衰格

近年社會氣氛欠佳，市民無一不望政府派錢，無綫因此想出一個關於派錢英雄的故事《街坊財爺》，並以高利貸作為故事背景，找來黃智雯、邵美琪、苑瓊丹、鄭則士、黎諾懿、吳業坤與姜麗文等演出，將於9月2日起，逢星期一至星期五晚上八時半於無綫翡翠台播出。故事講述從事高利貸的戴金仔（鄭則士飾）壞事做盡，有日被雷劈重傷昏迷入院，甦醒後如重生般金盆洗手，協助有需要人士脫離苦海。

黃智雯旁觀偷師

金仔家中有三個女人，分別是繼母苑仔、太太邵美琪與姨仔智雯。智雯從小被送到英國求學，學成歸來當社工，卻偏偏幫助受大耳窿迫害的苦主。她透露今次與很多前輩首度合作，其中對苑仔與邵美琪尤其深刻：「我已經係劇入面比較多經驗嘅，但今次覺得自己好似學生，每一日都有新嘢吸收到！就算冇我嘅場口，都一定留低睇佢哋點令到場戲更好睇。邵美琪做我家姐，一啲壓力都冇，淨係望住佢對眼，已經感受到係我一個好好感情嘅家姐。」

邵美琪於劇中是廿四孝老婆，但往往把老公賺回來的高利貸錢行善，過程中笑料百出，當中與「哎呀奶奶」苑仔更是鬥戲連場，她笑言兩人每日開工便互相過招，非常好玩：「我哋私下好好朋友，周不時合作，角色又係喜劇成分，好搞笑。大家開親工就互相度啲嘢出嚟，但好多時都係苑仔教我，話我要點樣衰啲，咁咪大家一齊衰啲囉！」

至於因爛賭坐10年冤獄的苑仔，其爛撻撻大家姐角色獲監製梁材遠給予高度讚揚，他說：「苑仔真係令我意外，佢喺內地浸淫咁多年，返到嚟演港劇都適應到節奏，有幾場戲仲豁出去，好似喺地下躝、畀撳釘拮，畀公仔麵照頭淋都做得好好，好有專業態度。」

「差婆」姜麗文食住吳業坤

飾演無良律師的吳業坤，為守護「貴利王」不時鋌而走險，但命運卻遇上「差婆」姜麗文，繼而發展感情。面對女友強權當前，吳業坤甘願被對方「食住」，成為一對歡喜冤家。監製梁材遠指沒想過鮮有公仔箱經驗的姜麗文能有如此表現，令其大感意外，並預告她將有爆炸性演出。

黎諾懿喜遇鄭則士教戲

劇中飾演「吸血貴利王」的鄭則士，與黎諾懿飾演的高級督察程宇森兄弟失蹤有關，花了五年時間收集其罪證，及後卻愛上其姨仔黃智雯，最終決定辭職，諾懿與「從良」的鄭則士一起收拾壞蛋。

對於鄭則士配搭小生諾懿，梁材遠直言火花不斷，更指對方帶動整個劇組的士氣，諾懿亦表示與這位前輩合作獲益良多：「如果他日有機會喺喜劇上攞獎，一定要多謝呢位前輩，真係教我好多嘢！好多時睇Playback，佢唔係睇自己啲戲先，反而係睇我，幫到我演技更上一層樓。」談到戲中與智雯有感情線，諾懿笑指情節如韓劇般，令他重拾初戀感覺：「今次完全係浪漫愛情故事，我鍾意呢個小女孩，希望可以再合作。」