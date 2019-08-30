女神陳瀅開出擇偶清單　向西人Say No！

今集《我和星星有個約會》嘉賓係陳瀅。

歌仔都有得唱：「陳瀅是你～能飛天遁地」不過，女神陳瀅（Jeannie）喺今集《我和星星有個約會》就唔使「飛天遁地」咁辛苦，只係帶兩位粉絲Annie同Nelson去做狗狗義工，管家上身吩咐佢哋清潔狗宿舍、幫狗仔梳毛，相當有霸氣。

正所謂有緣千里能相會，原來Jeannie同Nelson係同月同日生日，兩人做義工期間似足相睇，Jeannie大讚Nelson會做家務又有愛心，更主動問對方有冇拍拖，導演突破「盲腸」問：「係咪你自己想要？」場面搞笑！傾偈期間，粉絲們問到鍾意咩類型男仔，Jeannie大方公開擇偶條件，揚言唔要外國人、唔要靚仔，孝順同識做家務嘅男仔會加分。

Jeannie冇冷落Annie，即場突擊考驗對方有幾了解自己，Annie仲送咗份小禮物畀Jeannie，整個做義工過程笑料不絕，笑聲不斷，想感受一下同女神做義工嘅滋味，即刻去片啦！

場地：愛護動物協會

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