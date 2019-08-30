已婚導演管接送？林愷鈴有備而來咁解釋

藝人王梓軒與龔慈恩女兒林愷鈴（Ashley），為電台的「安全着陸的許願流星」音樂劇進行總綵排，踏上真正舞台的Ashley興奮說感覺好夢幻，是一個難得的機會，身兼導演的梓軒亦不吝嗇大讚對方有120分：「係要比起第一日嘅，佢學習能力好高，適應得好好，希望佢繼續努力之後有媽咪咁叻！今次音樂劇係DJ彭詠儀嘅真人真故事，佢都有份演出。」問到Ashley可有邀請媽媽到場欣賞首次演出？她怕醜話：「由細到大都好驚媽咪嚟睇我比賽、表演，會突然間好緊張，但又唔想叫佢唔好嚟，知佢係有被邀請，最後唔知佢嚟唔嚟。」

身為Model界新寵的Ashley，坦言嘗試過音樂劇後，之後都想朝音樂路進發，又笑指要靠梓軒提攜。講到她最近陷入「最索星二代之戰」，與任達華女女任晴佳及上山詩鈉之女Hilary「一決高下」，目前戰況暫時領先，她謙稱：「係我幸運，多謝大家、前輩、客戶畀機會我。（你識任晴佳同Hilary？）唔識，但知佢哋，覺得佢哋都好出色，希望遲啲有合作，後生仔一齊加油！」

講到日前Ashley被影到有已婚導演接送，她似乎有備而來，澄清當日是因工作關係，才會上導演座駕：「有好多前輩都好幫我、錫我，嗰日我係要錄音，但突然間病咗，多謝公司、導演、客戶體諒帶咗我去睇醫生。（平時病咗自己唔睇醫生？）嗰日Daddy、媽咪要做嘢唔喺香港。」梓軒聽見跳出護花：「其實Ashley好乖，大家唔好咁敏感，佢都有上過我車去做嘢㗎！唔好揣測太多。（佢至今都未拍過拖。）吓？呢個我唔知！」提到Ashley曾公開指欣賞有才華的男生，問到她可會考慮梓軒？她即笑不攏嘴，並派發好人卡：「佢超級有才華，一路以嚟都似哥哥咁教我好多嘢。」之後又抵死擺出Friend Zone手勢「婉拒」，認真爆笑！

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