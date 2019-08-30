東方日報C1：陳瀅擇偶唔吼西人熱選家務男

女神陳瀅是不少人心目中的夢中情人，之前男友個個非富則貴，今次在《我和星星有個約會》跟兩位粉絲一同做狗義工，全程洗窗抹地一腳踢。回復單身的她，形容自己其實好簡單，更開出擇偶清單，唔使靚仔，只要識做家務已經過關。

29歲陳瀅出道至今憑甜美外表，一直不乏追求者，自言愛狗多過愛人的她，對家中兩頭愛犬寵愛有加，連為《我和星星有個約會》做嘉賓，也要求兩名粉絲Annie及Nelson到愛護動物協會做義工，認真愛心爆棚！期間三人要合作完成多個任務，包括清潔狗舍、為狗隻梳毛及用布條整狗玩具，陳瀅絕無揸流攤，落手落腳洗洗擦擦，又霸氣叫兩名粉絲：「洗得乾淨啲呀！唔准偷懶！」

與Nelson同月同日生

期間陳瀅以突擊測試搞氣氛，考驗粉絲對她的熟悉程度，令到貌似藝人譚凱琪的忠粉Annie瘋狂傻笑，當被問到陳瀅之前在劇集《福爾摩師奶》中的角色名時，Annie竟將「素嘉」講成「素姬」，即時被陳瀅笑罵要打手板。

當中更有「開心大發現」，原來Nelson與偶像是同月同日出世，難怪Nelson得戚地說：「我相信係緣分嚟嘅！」眼見Nelson清潔狗舍時井井有條，還自爆平日有幫手做家務，陳瀅即時心心眼說：「又會做家務、又鍾意狗狗、又會做義工，好男仔喎！」並探問可有女友，當得知對方名草有主後，大表失望：「冇得向大家推介呢個筍盤添！」工作人員笑問是否自己有意思？她即扮嬲嬲豬扁晒嘴。

狗仔小便嚇一嚇

最後三人鬥魅力，看誰最受狗仔歡迎，Annie一開閘已氹到狗仔乖乖Sit Sit，但陳瀅亦唔輸蝕，熟知狗狗脾性的她施展按摩術，狗狗一面冧樣超舒服，竟突然起身舉腳射尿，女神亦被嚇了一跳。跟住他們又鬥快以布條綁結整狗玩具，Nelson因掛住撩女神傾偈無心戀戰，結果Annie勝出，輸家Nelson被罰留低清潔所有狗舍，Annie與偶像獨處時送上窩心神秘禮物，有空氣清新功能的水晶球擺設，寓意

「Keep Fresh」！

陳瀅直言很少機會跟個別Fans作近距離接觸，今次能一起做義工，別具意義！而兩位粉絲乘機八卦，Annie問陳瀅喜歡的男士類型，陳瀅直言要求好簡單：「同Nelson有啲似喎！要肯做家務、有愛心、鍾意狗狗，同埋有上進心、勤力。」強調毋須太靚仔或有錢，還有是不能與外國人相戀：「我咁多個男友都係香港人，始終溝通得好啲，如果帶個講英文嘅返屋企，我阿婆會唔開心。」

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