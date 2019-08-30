用家變老闆　徐綺雯做生招牌騷索爆身材

名媛徐綺雯（Candy）早前為自己有份投資的美容院拍攝廣告，做其生招牌，一向保養得宜的她，為求拍攝效果理想，一邊做機收身減肥，一邊請教練做健身，雙管齊下，拍攝當日她以多個造型出現，包括有高衩貼身連身裙、短褲和超低胸灰色短Top配貼身褲，要胸有胸，要腰有腰，展示玲瓏浮凸身材。她說：「我都做咗機好耐，線條會靚少少，始終生完仔嘛！」她說公司提供多方面扮靚，除了皮膚收緊護理外，直言有收陰養生：「我哋會做收陰養生、脫毛、產後紮肚，所謂養生其實係用一部有遠紅外線的機，去治療痛症，有啲似中醫的艾灸，對女人係好好，做完皮膚都會緊緻啲，大髀位會白啲，價錢相宜，諗住去幫人，希望個個都靚。」

美容生意今年才開始，原來Candy本身是用家隨後才成為投資者：「我做開呢間美容院好耐，今年決定投資合作，我覺得就好似一間餐廳，最緊要係廚師，機械間間都可以買到，但手勢先最緊要，點解我可以愈來愈V面，就係靠佢哋，愈來愈後生。（投資幾多？）唔講，不過放好多心機做。」

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