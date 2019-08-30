6年冇見面　鄧麗欣差啲唔認得「阿女」

升呢做「媽媽」的鄧麗欣（Stephy）日前與助養的越南囡囡Y Loan在港重逢，Stephy自爆見面前夕緊張到失眠，她表示六年前隨培友會到越南Y Loan家中探訪，第一眼見面便決定助養對方：「我一向都有助養小朋友，但同Y Loan緣分好深，首先見到佢已經係一種緣分，唔係每個助養孩子都見到面。我好鍾意佢，嗰時佢得7、8歲，依家13歲，睇相時我有啲唔認得，但見到真人又覺得差唔多，個樣大個咗，不過好怕醜。」

「兩母女」過去幾年都有書信來往，Stephy說：「佢曾經寫信畀我，好奇香港係點樣，我話佢知香港好多人、好繁榮，但好逼。今次同佢飲完茶，會帶佢坐吓電車。」又表示當日決定助養，是想幫「囡囡」改善生活環境，目前她在越南的寄宿學校讀書，Stephy說：「好開心佢有機會讀書，成日都講知識改變命運，希望佢將來有知識可以搵到工作，養活屋企。」

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