條路冇得揀　陳偉琪演「細龍太」學識呢招

藝人陳偉琪（Vicky）2013年參加港姐及藝訓班入行，因身材出眾而受到關注，但同時成為負擔，經常要飾演賣弄身材的角色，對此，Vicky亦大感無奈：「條路唔係我揀，新人唔會推嘢做，有咩角色都會接，都有想放棄同沮喪嘅時候，我花嘅時間要比別人多十倍，因為其他人會覺得你所有嘢都係身材而得來，而唔係你努力。」但原來只要堅持下來，終會柳暗花明，Vicky幸運地遇上「細龍太」一角：「當初因為我識彈鋼琴，所以搵我客串一場，後來編審記得我拍過第一輯《愛．回家》，於是就寫咗個角色畀我。個角色有啲乞人憎，初時有網友話見我出場就想熄電視，依家演變到覺得我幾搞笑，甚至同情我。行到呢步好幸運，個角色完全冇騷身材，畀觀眾有另一個感覺。」Vicky稱笑言「細龍太」最擅長鬧人，但這正是自己的弱項：「我係完全唔識鬧交，我好嬲只會走人，唔會花唇舌去鬧人，所以經過長時間練習，我依家先可以一輪嘴去鬧人。我成日都好擔心，會問對手我咁做係咪over咗定係唔夠惡。」

早前Vicky衝出香港參加「WCOPA」世界表演藝術錦標賽，她稱要多得「細龍太」：「好多嘢係環環相扣，因為呢個角色有啲noise，令我有動力去參加比賽，想畀大家睇到唔同嘅自己。」比賽令Vicky重拾對豎琴的熱情，而過程中，最大感觸是母愛的偉大：「當年我哋喺加拿大生活，媽咪一個女人仔，又唔識英文，佢要喺加拿大幫我搵個豎琴，安排好多嘢，去比賽都係媽咪幫我抬琴，琴線都係佢幫我穿。彈豎琴畀人覺得好公主，但學咗先發覺，玩豎琴嘅人要好捱得，手指唔夠力、挨唔到痛就學唔到，而且要搬搬抬抬個琴。」Vicky有意拍片講解有關學習豎琴的疑難，最近亦有不少表演豎琴的邀請：「有考慮去學演奏級，希望去世界各地演奏。」

場地:Flowers Pieces@馬鞍山新港城中心MOSTown、L.D.K.by Ufufu Cafe

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