譚嘉荃入行19年首開騷　B2拍檔棄女做嘉賓

歌手譚嘉荃（Amy）早年以組合B2身份加入樂壇，隨後以個人名義繼續發展，入行不經不覺十九年嘅Amy，將喺下月舉行首個處女演唱會，近日Amy正密鑼緊鼓加緊練習，加強跳舞方面訓練，希望可以畀大家睇到佢努力成果。

Amy透露早年已有人叫過佢舉行演唱會，但佢話自己信心唔夠，所以一一拒絕，她說：「漢洋有日叫我開，加上身邊嘅朋友鼓勵，跟住佢突然之間有一日同我講話，公司問咗有個期，叫我一日以內要答佢，就好突然之間就決定咗開啦！」

今次演唱會中，當中有Amy擅長嘅跳舞環節，更特別編排一隻性感舞蹈，希望等大家可以睇到佢更多一面：「因為自己都係跳舞歌手出身，希望大家會記得我呢一面，仲有性感嘅舞蹈喺入面，因為B2之後大家都覺得好斯文同保守，好想畀大家睇到我唔同嘅一面。」除咗有漢洋及李國祥等人做嘉賓外，今次佢更邀請前隊友郭可穎（Sandy）擔任表演嘉賓之一，Amy話起初都係膽粗粗問佢肯唔肯，因為之前同對方上無綫節目《流行經典50年》時，Sandy囡囡投訴：「上次綵排佢個女投訴，話少咗時間陪佢。其實下年就係B2嘅20周年都有諗過整一個20周年嘅演唱會，但佢同我講話個女仲細，想多啲時間陪囡囡，所以其實今次演唱會我都打定輸數，我話唔使跳舞齋唱都得，但其實我都有同佢講我都想唱啲快歌，點知佢就話得啦，叫我畀幾日佢夾時間。」

除此之外，Amy其實都係感性之人，出晒名眼淺，問到屆時驚唔驚會喊到收唔聲？她說：「呢個對於我嚟講簡直係一個難題， 除咗我驚自己太耐冇跳唱外，我份人真係太易喊，一喊就唱唔到歌就會走音，咁我盡可能都冇唔可以講太多。」

場地：i Dance

化妝及髮型：Heidi @Heidi-Makeup.com

排舞師：Manfred Wong@CrewPlayers

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