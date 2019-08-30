搵男友撐腰　張紋嘉6位數搞舞台劇預蝕

歌手張紋嘉自資6位數字搞舞台劇，並分飾多角挑戰自己，如此瞓身，全因有兩位劇場界好拍檔，加上男友林子傑在背後助她一臂之力，令她如虎添翼，將小宇宙發揮到極致！

張紋嘉（Crystal）近年作多線發展，早前更首度自資搞舞台劇《進擊の廢能量》，與好友兼舞台劇拍檔譚國明、徐羨曾拍住上，希望以香港小人物生活，帶出微細的人和事都可以好有價值！

兼賣二手衫忙爆

問到投資原因，她說：「其實我一直都好想同譚國明、徐羨曾合作，因為佢哋有好多好有趣嘅想法，試過睇佢哋做舞台劇，我真係可以笑到跌落櫈，當時已經想成為佢哋舞台嘅一分子。（投資幾多？）6位數字，好老實，今次演出或者只能打個和，但我覺得只要能夠畀大家睇到我哋嘅作品，知道我哋三個可以做啲乜嘢，已經好足夠，期望有後續，可以繼續做更多作品。」劇中Crystal一人分飾多個角色，包括小朋友、宅女及設計師，綵排期間，她還同時應付另一個兒童舞台劇演出，可謂忙到爆：「除咗呢兩個舞台劇，仲要搞二手衫生意，但我好享受，因為有咁嘅機會係好難得。」

樂做「背後男人」

而今次演出，更令到一直神秘的Crystal男友身份曝光，原來是舞台劇演員林子傑，他更做女友的「背後男人」，為《進》劇擔任執行導演，是二人拍拖後首次合作，Crystal說：「佢係一個經驗好豐富嘅舞台劇演員，今次由佢幫手做執行導演，我好放心。（有冇試過為工作嗌交？）冇，因為我相當信任佢，當然佢亦好尊重我。我喜歡創作、寫嘢，佢就將我所想所寫嘅嘢呈現出嚟，大家合作得非常好，完全冇拗撬！」

場地：好時光

髮型：Haysses@hair

服裝：Mo & Co.

化妝：Fafa Katherine Yip @ musSeeker

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